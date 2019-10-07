مرتضى منصور يُشكك في “رينيه فايلر” ويبدأ الحرب!

شكك رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” في مستوى المدير الفني الجديد للنادي الأهلي “رينيه فايلر” بوصفه بالمدرب المحظوظ، رغم النتائج الطيبة التي حققها السويسري منذ خلافته للمدرب الأوروجوياني “مارتن لاسارتي” نهاية شهر أغسطس الماضي.

ولعل أبرز فوز حققه الأهلي مع فايلر كان أمام فريق مرتضى منصور “الزمالك” بنتيجة 2/3 في مباراة كأس السوبر المصري على ملعب برج العرب، بالإضافة لتجاوزه عقبة كانو سبورت الغيني الاستوائي في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 0/6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، فضلاً عن ثلاث انتصارات في الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019 من ثلاث جولات.

مع ذلك، شكك مرتضى منصور في إمكانيات فايلر، لاشعال شرارة حرب كلامية بينه وبين الأهلي قبل المباراة القمة المنتظر قبل نهاية هذا الشهر.

وقال مرتضى في حديثه مع قناة الحدث اليوم بعد تعادل الزمالك مع إف سي مصر 1/1 في ختام الجولة الثالثة من الدوري “أود أن أخبر كل مَن يشمت في الزمالك، خاصةً أولئك الذين يدعون حبهم لنا (المتزملكين) وجمهور الأهلي، المشوار لا يزال طويلاً، نحن في شبرا الخيمة الآن، وأمامنا طريق طويل سَنمر خلاله على قها وقليوب وشبين وطنطا وكفر الزيات ودمنهور وكفر الدوار، ولا يصح أن نتخلى عن السائق الآن”.

وأضاف “الزمالك لعب أمام إف سي مصر دون تشكيلته الأساسية، وميتشو أفضل من فايلر 100 مرة، فايلر لم يلعب مباريات صعبة حتى الآن، والله وفقه في المباريات الماضية لدرجة أن الأهلي كان يستطيع تسجيل الأهداف بالأنف”.

وجاء حديث مرتضى منصور عن فايلر، قبل 12 يومًا من المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الرابعة من الدوري المحلي (19 أكتوبر).

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ويأمل مرتضى منصور أن يستفيد المدرب الصربي “ميتشو” من فترة التوقف الدولي التي بدأت اليوم الاثنين، قائلاً “لاعبو الزمالك لم يصلوا بعد إلى 5٪ من لياقتهم البدنية لأن مدرب الأحمال كان أشبه بمدرس الألعاب، والله يسامح الذي جلبه، لكنهما رحلا الآن”.

وهاجم رئيس الزمالك وسائل الإعلام بسبب انتقاداتهم اللاذعة، وأوضح بقوله “هذه ثالث مباراة نلعبها في الدوري، ولا أدري سر الحرب المستمرة على الزمالك؟ صحيح هناك أخطاء وغرور من بعض اللاعبين الذين انضموا للمنتخب مؤخرًا، كل هذا وارد، لكننا واجهنا إف سي مصر وهو أحد أندية الدوري العام، وليس من خارجه، ووارد أن تفوز أو تتعادل أو تخسر أمام أحد زملائك في الدوري، ما المشكلة؟”.

ورغم كل ما قاله لتبرير التعادل مع إف سي مصر، تعهد مرتضى منصور بمحاسبة ميتشو ولاعبي الفريق ماديًا ومعنويًا.

ويعتلى الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بعد أول ثلاث جولات، وفي جعبته 10 أهداف، ولم يتلق سوى هدف وحيد أمام أسوان في الجولة الثالثة عندما فاز عصر يوم السبت 5/1.