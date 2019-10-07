قرعة دوري أبطال أفريقيا 2020-2019 | خالد بيومي يتوقع الأهلي مع النجم

يتوقع المحلل الرياضي المصري الشهير “خالد بيومي” مواجهة الأهلي المصري لشقيقه النجم الساحلي التونسي في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020-2019.

وقال خالد بيومي لـ MercatoDay إن جميع الفرق قوية ولها تاريخ، ولهذا يصعب التكهن بنتيجة القرعة التي ستسحب ليلة الاربعاء الموافق 9 أكتوبر الجاري.

لكن محلل قنوات أبو ظبي الرياضية يرى الأهلي في مجموعة صعبة مع النجم الساحلي التونسي وفيتا كلوب الكونجولي وشبيبة القبائل الجزائري.

وترجع آخر مواجهة بين الأهلي والنجم الساحلي إلى إياب نصف نهائي نسخة 2017، وانتهت بفوز كاسح للأهلي بستة أهداف لهدفين، من بينهم هاتريك للمغربي وليد آزارو حبيس دكة البدلاء منذ وصول رينيه فايلر لتدريب الشياطين الحمر خلفًا لمارتن لاسارتي.

ولن تكون مجموعة الأهلي الأقوى على الإطلاق بحسب خالد بيومي، فقد توقع تواجد وصيف النسخة الماضية من البطولة “الوداد المغربي” في مجموعة واحدة مع وصن داونز الجنوب أفريقي واتحاد العاصمة الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي.

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والتالي توقعات قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا حسب خالد بيومي:

الاهلي- النجم الساحلي – فيتا كلوب – شبيبة القبائل

الترجي الرياضي – الرجاء البيضاوي – زيسكو يونايتد- بريميو دي اجوستو

مازمبي – الزمالك أو جينيراسون – الهلال – بلاتنيوم

الوداد البيضاوي – ماميلودي صن دوانز – اتحاد العاصمة – بيترو أتليتكو