رياضة | رسميا.. برشلونة يعلن بديل فيكتور فالديس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يعلن بديل فيكتور فالديس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو إقالة مدرب فريق الشباب فيكتور فالديز، بسبب الأزمات المتلاحقة في الفترة الأخيرة والتي يعاني منها النادي.

وكشف النادي منذ قليل عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إقالة فالديس وتعيين ارتيجا كمدرب للجيوفنيل وهو فريق شباب برشلونة.

وتأتي تلك الإقالة عقب دخول فالديس في مشادة مع باتريك كلويفرت نجم برشلونة السابق، ومدير الأكاديمية في البارسا.

وجاء الخلاف بسبب اعتراض كلويفرت على طريقة لعب فالديس حيث يلعب الأخير بطريقة 442 وهي الطريقة التي تتناقض مع طريقة اللعب في البارسا 433.