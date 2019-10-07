رياضة | الزمالك يحدد موعد رحيل ميتشو نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد موعد رحيل ميتشو نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موعد رحيل الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق بعد التعادل مع إف سي مصر في الدوري المصري.
وأكد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية أن ميتشو لن يرحل عن الزمالك إلا بنهاية الموسم لأنه واجهه سوء حظ في المباريات الأخيرة.
وأشار مرتضى إلى أن الجميع أشاد بميتشو عقب الفوز بكأس مصر ولكن في بعض المباريات كان غير موفق وهذا لا يعني أنه سيرحل عن الزمالك في الوقت الحالي.