رياضة | الزمالك يحدد موعد رحيل ميتشو نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد موعد رحيل ميتشو نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موعد رحيل الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق بعد التعادل مع إف سي مصر في الدوري المصري.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية أن ميتشو لن يرحل عن الزمالك إلا بنهاية الموسم لأنه واجهه سوء حظ في المباريات الأخيرة.

Advertisements

وأشار مرتضى إلى أن الجميع أشاد بميتشو عقب الفوز بكأس مصر ولكن في بعض المباريات كان غير موفق وهذا لا يعني أنه سيرحل عن الزمالك في الوقت الحالي.