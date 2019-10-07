رياضة | ماركا: كورتوا لا يناسب قميص ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: كورتوا لا يناسب قميص ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرزت صحيفة الـ "الماركا" الإسبانية الأداء الضعيف الذي يقدمه الحارس البلجيكي كورتوا مع المرينجي خلال موسمين ووصفته انه لا يناسب قميص ريال مدريد.

وكتبت صحيفة "ماركا": تتميز صعوبة كونك حارس مرمى في نادي ريال مدريد بالجودة الفنية والعوامل متعددة الثقافات التي يفهمها ملعب سانتياغو بيرنابيو فقط ، على الأقل هذا ما يقوله ميشيل العظيم.

وتابعت الصحيفة: إنه يدرك أنه لكي تنجح في ريال مدريد ، يجب أن تتناسب مع القميص ، ومثل هذا البيان مفتوح لجميع أنواع التفسيرات. من الواضح ، أنه لا يشير حرفيًا إلى منتج من القماش ، لكن القميص الذي يناسبك ليس مسألة ذات طابع جمالي ، بل هو موقف وكيف ينظر الآخرون إليك.

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وأكملت: قبل كل شيء ، هذا ما يراه برنابيو ، ومن الواضح أن ثيبوت كورتوا لا يتناسب مع القميص. تقليديًا ، كان حارس مرمى ريال مدريد ، حارس مرمى ريال مدريد الجيد ، دائمًا نموذج أصلي لا جدال فيه ، يجب أن يكونوا عامل معجزة وأكبر الأسس من هذا النوع كان إيكر كاسياس.

وتبعت الصحيفة: عندما بدا الجميع ضائعين ، ظهر شخصية إيكر ، مع هالة قداسته ، مع رشاقته اللامتناهية ، ستضرب الكرة مؤخرته ، أو يجعل من غير المرجح أن ينقذ بساقيه ، لكن الكرة لن تدخل الهدف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: كان على اتصال مع ورثة حراسة المرمى من قبله ، وتلك الشخصيات مثل غارسيا ريمون ، وميغيل أنخيل و بويو ، ثم كان لديه وريث أمين في كيلور نافاس وحارس مرمى صغير قدم أسلوبه وثقافته ، لكنه غادر مع ثلاث بطولات أبطال ومعجزات لا حصر لها.

وأختتمت الصحيفة: أن لا توجد أي من هذه الصفات، التي لا علاقة لها على وجه التحديد بالجانب التقني لكونك حارس مرمى ، في لعبة كورتوا. سوف ينقذ الخير لكن لا أحد يتذكرهم ويتذكر خفيه وشفافيته لماذا ؟ لأنه ، كما قال ميشيل ، القميص لا يصلح.