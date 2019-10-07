رياضة | نجم الهلال السعودي يتوج بجائزة أفضل هدف بنصف نهائي آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الهلال السعودي يتوج بجائزة أفضل هدف بنصف نهائي آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن جائزة أفضل هدف خلال مباريات ذهاب دور النصف النهائي لدوري أبطال آسيا موسم 2019-2020.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، عن تتويج محمد الشلهوب لاعب الهلال السعودي، بجائزة أفضل هدف خلال هذا الدور، والذذي أحرزه في شباك السد القطري، والتي انتهت للزعيم السعودي برباعية مقابل هدف وحيد، وأقيمت على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس، الموافق العاشر من أكتوبر، استعدادا لمواجهة السد القطري، بإياب دور النصف نهائي لدوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال الفوز على مضيفه الاتفاق برباعية مقابل هدف، بالمباراة التي أقيمت الجمعة الماضية، على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الهلال السعودي السدالقطري، يوم الثاني والعشرين من الشهر الجاري، على ملعب الملك عبدالله ال سعود ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي لدوري أبطال آسيا.