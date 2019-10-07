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رياضة | عاجل.. الكشف عن نتيجة الفحوصات الطبية لإصابة محمد صلاح

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خضع محمد صلاح نجم الإنجليزي لفحوصات طبية بعدما تعرض للإصابة مباراة فريقه أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الممتاز.

 

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن الفحوصات الطبية التي أجراها محمد صلاح كشفت أن اللاعب لم يتعرض لأذى كبير في كاحله.

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ويتم تأهيل محمد صلاح للعلاج في ميلوود مركز تدريبات الريدز خلال فترة التوقف الدوليل لكي يكون جاهزًا للمشاركة بموقعة مانشستر يونايتد في يوم 20 أكتوبر.

 

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