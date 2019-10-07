رياضة | عاجل.. الكشف عن نتيجة الفحوصات الطبية لإصابة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن نتيجة الفحوصات الطبية لإصابة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لفحوصات طبية بعدما تعرض للإصابة مباراة فريقه أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن الفحوصات الطبية التي أجراها محمد صلاح كشفت أن اللاعب لم يتعرض لأذى كبير في كاحله.

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ويتم تأهيل محمد صلاح للعلاج في ميلوود مركز تدريبات الريدز خلال فترة التوقف الدوليل لكي يكون جاهزًا للمشاركة بموقعة مانشستر يونايتد في يوم 20 أكتوبر.