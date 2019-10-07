رياضة | حسام حسن يطلب تجهيز ثنائي سموحة المصاب لمواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن يطلب تجهيز ثنائي سموحة المصاب لمواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الجهاز الطبي تجهيز اللاعبين المصابين استعدادا لمواجهة بيراميدز سبورت، بالدوري العام.

ويرغب العميد حسن، في تجهيز أحمد حمص ومحمود معاذ، للإستعانة بخدماتهم أمام بيراميدز المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وغاب معاذ وحمص عن مباريات الفريق السكندري، مؤخرا بسبب تعرضهما للإصابة بشد في العضلة الخلفية والسمانة، قبل خضوعهما لبرنامج تأهيلي لتجهيزهم للمشاركات.

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ويستأنف الفريق السكندري، تدريباته مساء غدا الثلاثاء على ملعب النادي، عقب الحصول على راحة سلبية بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف بالجولة الثالثة من الدوري.

وحقق فريق سموحة فوزًا غاليًا على حساب فريق إنبي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما الجمعة الماضي، علي أرضية استاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020.

ويحتل سموحة، المركز السادس برصيد 4 نقاط بعد مرور ثلاث جولات بالدوري المصري الممتاز.