رياضة | تشابي ألونسو متهم بارتكاب 3 جرائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشابي ألونسو متهم بارتكاب 3 جرائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد محكمة إقليم مدريد اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، جلسات محاكمة لاعب كرة القدم الإسباني السابق والمدرب الحالي لناشئين ريال سوسييداد تشابي ألونسو، للاشتباه في ارتكابه ثلاث جرائم بحق الخزانة العامة في أعوام 2010 و2011 و2012.

وذكرت مصادر قضائية أنه تقرر عقد جلستين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، بمجرد أن أعلنت محكمة إقليم مدريد اختصاصها بمباشرة محاكمة تشابي ألونسو، الذي تطلب النيابة بمعاقبته بالسجن 5 سنوات وغرامة بقيمة 4 ملايين يورو.

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وكانت المحكمة قد علقت في 22 من يناير الماضي المحاكمة للبت في اختصاصها بالنظر في القضية، التي تضم أيضاً متهمين آخرين، هما المستشاران الماليان لألونسو، اللذان تطالب النيابة بتوقيع نفس العقوبة عليهما.

وعلاوة على السجن والغرامة، تطالب النيابة بإلزام المتهمين الثلاثة على دفع قيمة التهرب الضريبي المزعوم البالغة مليونين و32 ألفاً و845 يورو.

يشار إلى أن ألونسو هو الوحيد من قائمة طويلة من لاعبين واجهوا تهمة التهرب الضريبي ولم يتوصل مطلقاً لتسوية مع النيابة ولطالما دافع عن براءته.