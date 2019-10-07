رياضة | الأهلي في التوقف الدولي: راحة وودية وأحمال خاصة استعدادا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي في التوقف الدولي: راحة وودية وأحمال خاصة استعدادا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على خوض مباراة ودية الأسبوع المقبل، لتجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري المصري والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة.

وعقد رينيه فايلر جلسة مع جهازه المعاون أمس لتحديد برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على خوض مباراة ودية، على أن يحدد طرفها بعد الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري بالنادي.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري العام برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات على سموحة والإنتاج الحربي، وأسوان، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين معنويا وفنيا للمرحلة المقبلة.

ويمنح فايلر اللاعبين راحة نهاية الأسبوع الجاري؛ لالتقاط الأنفاس قبل العودة من جديد للتحضير لمواجهة الزمالك التي تقام عقب انتهاء فترة توقف الدوري في الوقت الحالي.

ويغيب عن تدريبات الأهلي 10 لاعبين بسبب الانضمام للمنتخبات الوطنية، حيث يشارك 6 منهم مع المنتخب الأول، و4 مع المنتخب الأولمبي، خلال معسكر المنتخب الأول الذي ينطلق اليوم مع بداية فترة الأجندة الدولية، واستعداد المنتخب الأولمبي للبطولة الإفريقية.

وأدى الأهلي مرانه أمس عقب الانتهاء من مباراة أسوان التي أقيمت يوم السبت الماضي وانتهت بفوز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف، واشتمل مران الفريق على جانب استشفائي؛ للتخلص من حالة الإجهاد بالإضافة إلى مران بدني خفيف.

وجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا بدنيا للاعبين لتنفيذه خلال فترة توقف الدوري؛ بسبب الأجندة الدولية، وذلك للحفاظ على معدل اللياقة البدنية.

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ويشتمل البرنامج على تدريبات إضافية لبعض اللاعبين؛ لرفع معدل لياقتهم البدنية، وهو ما تم تنفيذه خلال مران الأمس، في إطار حرص الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، على تجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنيا ومعنويا لتحديات الفترة المقبلة.

كما يشتمل البرنامج التدريبي على جانب استشفائي لبعض اللاعبين؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وكان الأهلي قد أغلق ملف مباراة أسوان أمس وبدأ التحضير للمرحلة المقبلة التي تبدأ بمواجهة الزمالك عقب انتهاء فترة توقف الدوري.

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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يؤدي مرانه في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش، وذلك ضمن البرنامج الذي أعده الجهاز الفني؛ للحفاظ على لياقة اللاعبين خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام بسبب الأجندة الدولية، والتي يخوض خلالها المنتخب الأول ودية أمام بوتسوانا، كما يلعب المنتخب الأولمبي أمام جنوب إفريقيا.

وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قبل انطلاق مران الأمس على عقد جلسة مع اللاعبين ، للتأكيد على بعض الأمور الفنية ومطالبتهم بمواصلة التركيز في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الفريق.

واشتمل مران الأهلي على جانب استشفائي للتخلص من حالة الإجهاد العضلة، وخاض بعض اللاعبين تدريبات إضافية لرفع معدل اللياقة البدنية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة في افتتاح الدوري، ثم الإنتاج الحربي، وأسوان قبل بداية فترة التوقف الحالية.