رياضة | بمشاركة 15 دولة و72 لاعب.. الغردقة على موعد لاستضافة بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة 15 دولة و72 لاعب.. الغردقة على موعد لاستضافة بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الغردقة على موعد جديد لاستضافة بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو 2019، وذلك تحت رعاية محافظة البحر الأحمر ووزارة الشباب والرياضة والإتحاد الأفريقى والإتحاد المصرى للتايكوندو.

حيث تستعد مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر لإستقبال بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو لعام 2019م فى نسختها الثالثة كأول مدينة عربية تقام بها البطولة العالمية بمنطقة سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة فى الفترة من 11إلى 13 أكتوبر المقبل حيث سبق وأن تم تنظيم تلك البطولة من قبل مرتين فى رودس باليونان.

جدير بالذكر يتولى الإتحاد الأفريقى بالتنسيق مع الإتحاد المصرى وفرع البحر البحر الأحمر للتايكوندو تنظيم البطولة بمشاركة عدد 15 دولة وعدد 72 لاعب ولاعبة بحضور رئيس الإتحاد الدولى وعدد من رؤساء الإتحادات العالمية.

وكان قرر اتحاد التايكوندو، برئاسة عمرو سليم، إقامة بطولة العالم الشاطئية، والتى تقام فى الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر، بمدينة الغردقة.

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حيث أقام الاتحاد تجارب وتصفيات للاعبى منتخب البومزا، للاستقرار على المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة.

وحضر التجارب رئيس الاتحاد وأحمد سلطان عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال المدير التنفيذى، ومدربى المنتخبات الوطنية.

يذكر أن منتخب التايكوندو حقق 11 ميدالية متنوعة بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، مقسمة إلى ذهبيتين، و8 فضيات، وبرونزية.

