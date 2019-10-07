رياضة | التشكيلة المثالية للجولة الثامنة بالليجا.. برشلونة 4-1 ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المثالية للجولة الثامنة بالليجا.. برشلونة 4-1 ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن التشكيلة الأفضل للجولة الثامنة بدوري الدرجة الأولى الإسباني والتي شهدت مفاجآت عديدة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن التشكيلة المثالية ضمت 4 لاعبين من برشلونة وهم البرتغالي نيلسون سميدو، والتشيلي أرتورو فيدال والأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز.

وشهدت التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع تواجد لاعب واحد من ريال مدريد وهو الأوروجوياني فيدي فالفيردي.

وجاءت التشكيلة المثالية وفقا لصحيفة ماركا على النحو التالي: