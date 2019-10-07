رياضة | عثمان ديمبيلي يتفوق على جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عثمان ديمبيلي يتفوق على جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع إرنستو فالفيردي ثقته في عثمان ديمبيلي للمباراة ضد إشبيلية ليلة الأحد في كامب نو ، تاركًا نجمه الصيفي أنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

ويفترض البعض أنها كانت رسالة لرجل أتلتيكو مدريد السابق بعد بداية متوسطة ، ولكن يبدو أنه كان قرارًا فنيًا استنادًا إلى الإصابات التي لحقت بلوجرانا الأخرى التي تقدم هذه موسمه.

وكان دور عثمان ديمبلي، وعندما يكون في حالة جيدة ، فهو رائع ولقد أظهرها في الدقائق الخمس والأربعين الأولى التي كان فيها نشيطًا جدًا على الجناح.

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أعطى هدفه نظرة ثاقبة على ما يمكن أن يحققه: المهارة والسرعة والأهداف، المباراة يمكن أن يشارك فيها مطالبه بنقطة انطلاق في الكلاسيكو القادم ثم ظهر الجانب الآخر لـ ديمبلي، مما أثار شكوكه لدى زملائه.

فشل في التكيف مع الاحتياجات التكتيكية للفريق وكان بطيئا في حوزته ثم ، في النهاية ، بعد أن رأى أراوجو اللون الأحمر ، قال ديمبيلي شيئًا ما بدلًا من ذلك على الحكم على ماتو لاهوز ورأى اللون الأحمر ، وهو خطأ صبياني من المرجح أن يستبعده من الكلاسيكو.

يجب أن يعيش الكتالونين يوميًا مع هذا الجانب المظلم من ديمبلي سلوكه الطفولي يزعج الجميع وإنه مغرم بالبقاء حتى الساعات الأولى من الليل أثناء لعب ألعاب الفيديو أو مشاهدة التلفاز، ولا يذهب إلى الفحوصات الطبية التي يحددها النادي ولا يتبع النظام الغذائي المناسب. لرياضي النخبة.

ويتم طرده في اللحظة الأخيرة من المباراة التي فاز فيها فريقه 4-0. في برشلونة، ليسوا متأكدين مما يجب فعله به.