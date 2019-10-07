رياضة | الأهلي يطمئن جماهيره على إصابة عمرو السولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يطمئن جماهيره على إصابة عمرو السولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن موقف عمرو السولية، لاعب الفريق الذي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة أسوان التي أقيمت يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وأكد الجهاز الطبي أن حالة السولية مطمئنة إلى حد كبير، وأن اللاعب يعاني من إصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويقوم عمرو السولية، بعرض الأشعة ونتائج الفحوصات الطبية التي أجراها على جهاز المنتخب الوطني الأول، مع انطلاق المعسكر الذي يبدأ اليوم ويتخلله تجربة ودية مع منتخب بوتسوانا.

وكان السولية قد خرج مصابا في الشوط الثاني من مباراة أسوان التي أقيمت على استاد أسوان، وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيد الفريق إلى 9 نقاط يتصدر بها قمة الدوري.