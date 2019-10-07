رياضة | مجلس أسوان يصدر بيانا عن جماهيره أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس أسوان يصدر بيانا عن جماهيره أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة أحمد سليمان، بيانا رسميا، للرد على ما أثير في الساعات الماضية، حول حضور الجماهير لمباراة الأهلي، التي أقيمت أمس على استاد أسوان، ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز، والتي فاز بها الأهلي بخمسة أهداف لهدف، بالرغم من صدور قرار على جميع الأندية بمنع حضور الجماهير لمباريات الدورى.

وجاء نص البيان كالتالى: "يؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى من جانبه على التزامه الكامل بالضوابط والتعليمات الصادرة من الاتحاد المصرى لكرة القدم بعدم السماح لحضور الجماهير لمباريات الأسبوع الثالث بالدورى الممتاز، والذى تزامن مع مباراة أسوان والأهلى بإستاد أسوان وهذا الأمر خارج تماما عن رغبة وإرادة نادى أسوان الذى يعتز دوما بجماهيره الوفية والمساندة للفريق على الدوام".

وتابع النادى فى بيانه: "أظهر النقل التليفزيونى لأحداث المباراة وجودا لأفراد ومجموعات، لابد للجماهير أن تعرف حقيقة وجودها وطبيعة أدوارها من خلال النقاط التالية:

لم يوجد سوى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى أسوان وأعضاء لجنة الكرة والمدير التنفيذى ومسئول العلاقات العامة بالنادى.

وجود وفد يمثل إدارة النادى الأهلى برئاسة كابتن سمير عدلى.

وجود أعضاء منطقة الكرة بأسوان بالموافقة الأمنية لهم كممثلين لاتحاد الكرة.

وجود عدد 5 لاعبين كانوا خارج قائمة النادى الأهلى للمباراة.

وجود عدد 2 من اللاعبين خارج قائمة أسوان للمباراة.

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حضور الأطقم الفنية للقنوات الفضائية الناقلة للمباراة أون سبورت وتايم سبورت.

عناصر الطاقم الفنى لقناة النادى الأهلى.

حضور الصحفيين والإعلامبين الممثلين للإذاعة والتليفزيون بالموافقة الأمنية الممنوحة لهم ووجودهم بالمقصورة العلوية.

وجود مسئولى مديرية الشباب والرياضة وخدمات إستاد أسوان.

وجود عناصر وأفراد شركة الأمن الجديدة الخاصة بتأمين الإستاد.

وجود عناصر فرق الخدمات الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضباط وأمناء وشئون إدارية.

ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان أن وجود كل هذه المجموعات لأداء عملها وأدوارها المرتبطة بالمباراه أظهر صورة غير حقيقية لما يحاول أن يروجه البعض بأن هناك جماهير حضرت، وهذا يتنافى تماما مع حقيقة الأوضاع فى النادى الملتزم تماما بالتنسيق الأمنى للمباراة.

واختتم النادى بيانه: "نادى أسوان يرفض تماما محاولات البعض غير المسئولة للترويج لادعاءات وإشاعات لا أساس لها من الصحة .. ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان اعتزازه واحترامه وتقديره وفخره بجماهيره، وستستمر الاتصالات من أجل حضور الجماهير فى الأسابيع القادمة فى ضوء التنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة".