رياضة | الإنذار المشبوه يورط برشلونة في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنذار المشبوه يورط برشلونة في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة تعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه ضد إشبيلية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني كي يتجنب الغياب أمام ريال مدريد في الكلاسيكو ما يجعله مهددًا بعقوبة كبيرة قد تحرمه من للعب ضد الريال.

وتعمد بيكيه تسديد الكرة بقوة في اتجاه المدرجات،بعد احتساب رمية تماس لإشبيلية في منتصف ملعب برشلونة ليحصل على الإنذار الخامسة من أجل إيقافه في لقاء إيبار في الجولة التاسعة قبل موقعة الكلاسيكو في الجولة العاشرة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن بيكيه أقدم على هذا التصرف؛ ليضمن المشاركة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو الليجا يوم 26 أكتوبروفي حال ثبت تعمد بيكيه الحصول على بطاقة، قد يتم تشديد عقوبته بالإيقاف لأكثر من مباراة، فضلا عن تغريمه ماليًا.

Advertisements

وكان المدافع الإسباني صاحب الـ32 عاما حصل على 4 إنذارات أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى، وريال بيتيس في الجولة الثانية، وأوساسونا في الجولة الثالثة، وغرناطة في الجولة الخامسة، قبل الحصول على الإنذار الخامس أمام إشبيلية.

يذكر أن برشلونة حامل اللقب يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب حاليا، برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.