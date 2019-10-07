رياضة | ميسي يقترب من تحطيم الرقم التاريخي لـ"بيليه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يقترب من تحطيم الرقم التاريخي لـ"بيليه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة من تحطيم الرقم القياسي للأسطورة البرازيلية بيليه، وذلك عقب تسجيله هدف في شباك إشبيلية.

ووفقا لصحيفة "آس" فإن40 هدفا فقط تفصل ميسي لتحطيم رقم بيليه كأكثر لاعب في التاريخ يُسجل لفريق واحد ، حيث سجل أسطورة البرازيل 643 هدفا، في حين أحرز ليونيل ميسي 604 هدفا.

وكان برشلونة نجح في تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون رد على الفريق الأندلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الكامب نو في ختام منافسات الأسبوع الثامن من الليجا.

وكان هدف ميسي في شباك إشبيلية هو الأول له هذا الموسم رفقة البارسا حيث كان البولجا يعاني من إصابة على مستوى الساق أبعدته عن المشاركة في معظم مباريات الفريق .