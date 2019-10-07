رياضة | خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لفتح ملف تدعيمات الفريق الأول، مع السويسري رينيه فايلر استعدادا لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعقد بيبو جلسة مع فايلر المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لتقديم كل الدعم والإطلاع على تقارير الجهاز الفني.

ويعد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي، واحدا من الأسماء القوية التي يتردد اسمها للعب بصفوف الأحمر في الشتاء المقبل.

وينتظر أمير توفيق مدير التعاقدات، اتخاذ الأمر من مجلس الإدارة لعقد جلسة خلال ساعات مع اللاعب، تزامنا بتواجده في القاهرة، والتوقيع معه خلال الفترة المقبلة.

وعاد كهربا، عصر أمس الأحد إلى القاهرة قادما من العاصمة البرتغالية لشبونة مرتديا ملابس الوطن، في إجازة قصيرة للإطمئنان على أسرته.

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