رياضة | خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

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ويعقد بيبو جلسة مع فايلر المدير الفني وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لتقديم كل الدعم والإطلاع على تقارير الجهاز الفني.
ويعد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك السابق وأفيس البرتغالي الحالي، واحدا من الأسماء القوية التي يتردد اسمها للعب بصفوف الأحمر في الشتاء المقبل.
وينتظر أمير توفيق مدير التعاقدات، اتخاذ الأمر من مجلس الإدارة لعقد جلسة خلال ساعات مع اللاعب، تزامنا بتواجده في القاهرة، والتوقيع معه خلال الفترة المقبلة.
وعاد كهربا، عصر أمس الأحد إلى القاهرة قادما من العاصمة البرتغالية لشبونة مرتديا ملابس الوطن، في إجازة قصيرة للإطمئنان على أسرته.
وتولى فايلر المسئولية خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، والذي تم إقالته عقب الخروج من منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.
ويعيش الأهلي فترة رائعة منذ تولي السويسري، المهمة الفنية حيث قاد الفريق في 6 مواجهات، حقق فيها الفوز جميعا سواء إفريقيا أو محليا.
ويحتل الأهلي جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 9 نقاط بعد الفوز في 3 مواجهات، بمشوار اللقب الراغب في الاحتفاظ به لبمرة 42 في تاريخه.
وحقق فايلر مع الأهلي أول بطولاته بعد الفوز على الزمالك، بنتيجة 3-2 ببطولة كأس السوبر المصري، في ثاني مبارياته الرسمية.