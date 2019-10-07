رياضة | رينيه فايلر يستغني عن جناح الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يستغني عن جناح الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي على تسويق الأنجولي جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد خروجه من الحسابات واستبعاده من قوائم معظم المباريات هذا الموسم.

ويتحفظ رينيه فايلر على مستوى جيرالدو مقارنة بحسين الشحات ورمضان صبحي بعد نجاحهما في استيعاب فكره الفني سريعًا.

وارتبط اسم جيرالدو بالرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن لم تصل إليه أي عروض لتقرر إدارة النادي الإبقاء على اللاعب وتأجيل بيعه.

أصعب مجموعة للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يهدد تصنيف الأندية في قارة إفريقيا خلال آخر 5 سنوات وقوع الأهلي أو الزمالك في مجموعة نارية خلال دور المجموعات من تدوري أبطال إفريقيا خاصة أن اللوائح الجديدة تنص على إمكانية وقوع أصحاب نفس البلد في مجموعة واحدة.

تصنيف الأندية في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا

المستوى الأول: ‏الترجي - مازيمبي - الوداد – الأهلي

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المستوى الثاني: ‏النجم الساحلي – صن داونز - الزمالك - اتحاد العاصمة

المستوى الثالث: الرجاء - زيسكو - فيتا كلوب - الهلال

المستوى الرابع: أول أغسطس - بلاتينيوم ستارز - بترو أتليتكو - شبيبة القبائل

ويتجنب النادي الأهلي مواجهة فريق الترجي التونسي والوداد المغربي ومازيمبي والذي يتواجدون معه المستوى الأول بينما ستكون أصعب مجموعة الوقوع مع النجم الساحلي أو صن داونز أو الزمالك من المستوى الثاني والرجاء من المستوى الثالث وشبيبة القبائل الجزائري من المستوى الرابع.

و أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" موعد قرعة دور المجموعات لمسابقة دورى أبطال إفريقيا والملحق المؤهل لمرحلة المجموعات في الكونفيدرالية.

وحدد "الكاف" موعد قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية في الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء 9 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.