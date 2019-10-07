شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مباراة ودية استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خوض مباراة ودية الأسبوع المقبل، لتجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري الممتاز، والتي تبدأ بمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة.

ووفقًا للموفع الرسمي للنادي، عقد فايلر، جلسة مع جهازه المعاون أمس، لتحديد برنامج الإعداد خلال الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على خوض مباراة ودية، على أن يحدد طرفها بعد الاتصالات التي يجريها الجهاز الإداري بالنادي.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 9 نقاط من الفوز في ثلاث مباريات على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين معنويا وفنيا للمرحلة المقبلة.