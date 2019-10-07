شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 83 نقطة أهدرها الزمالك أمام الأندية الصاعدة للممتاز في القرن الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

من جديد عاود فريق الكرة بنادي الزمالك مسلسل اهدار النقاط أمام الأندية الصاعدة حديثاً لمسابقة الدوري المصري الممتاز، على غرار كل موسم، وذللك بالتعادل بنتيجة 1-1 في مواجهة إف سي مصر، بمنافسات الجولة الثالثة للمسابقة في موسمها الجاري.

وعلى مدار القرن الحالي خسر الزمالك 83 نقطة خلال مشواره في الدوري أمام الوجه الحديثة على المسابقة وهو ما نرصده بالتفصل في التقرير التالي.

موسم 1999-2000: يفقد الزمالك 9 نقاط بـ تعادلين "ذهاباً إياباً" مع منتخب السويس واّخر أمام الألومنيوم وخسارة أمام الشرقية.

موسم 2000-2001: يهدر الزمالك نقطتين بالتعادل سلباً أمام غزل المحلة الذين كان أحد الأندية الصاعدة في ذلك الموسم.

موسم 2001-2002: 8 نقاط يفقدها الزمالك في مشواره بالمسابقة بالتعادل "رايح جاي" أمام بلدية المحلة، كذلك في مواجهتي سوهاج.

موسم 2002-2003: تعادلان يحققهما الزمالك أمام إنبي ويفقد 4 نقاط، في أول مواسم الفريق البترولي.

موسم 2004-2005: يهدر الزمالك 12 نقطة يواقع 6 منهم في مباراتي أسمنت السويس "خسارتين"، و 5 أمام أسمنت أسيوط "خسارة و وتعادل" ونقطتين في مباراة طلائع الجيش.

موسم 2005-2006: يتعادل الزمالك أمام الكروم ويهدر نقطتين في مشواره بالمسابقة.

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موسم 2006-2007: يفقد الفريق الأبيض 4 نقاط بتعادلين أمام الأولمبي وبترول أسيوط.

موسم 2007-2008: يستمر السيناريو ويهدر الزمالك 5 نقاط بتعادل أمام الألومنيوم وخسارة أمام المصرية للاتصالات.

موسم 2008-2009: 5 نقاط مهدرة من قبل أبناء ميت عقبة أمام الثنائي الصاعد الأوليمبي وبترول أسيوط، بخسارة أمام الأول وتعادل مع الأخير.

موسم 2009-2010: يتواصل مسلسل اهدر الزمالك النقاط أمام الأندية الوافدة حديثاً على الممتاز ويهدر بـ 4 نقاط بتعادلين أمام المنصورة والجونة.

موسم 2010-2011: ينزف الفريق 5 نقاط بتعادل امام دجلة وخسارة على يد مصر للمقاصة.

موسم 2015-2016: يضيع الزمالك 5 نقاط بتعادل أمام أسوان وخسارة على يد الانتاج الحربي الذي عاد في ذلك الموسم للمسابقة.

2016-2017: يهدر الزمالك 7 نقاط بالخسارة على يد الشرقية والتعادل أمام كل من طنطا وأسوان.

20107-2018: نقطتان يهدرهما الزمالك بالتعادل أمام الرجاء المطروحي.

2018-2019: يفقد الزمالك من جديد 7 نقاط بخسارة على يد النجوم وتعادل في مواحهتي حرس الحدود والجونة.

2019-2020: ويهدر الزمالك نقطتين بالتعثر أمام إف سي مصر والتعادل بنتيجة 1-1.