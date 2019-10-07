قرعة سهلة للاندية الكبار في دور الـ 64 لكأس خادم الحرمين

الإثنين 7 أكتوبر 2019
اسفرت قرعة دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020 التي سحبت اليوم عن مواجهات سهلة لكبار أندية دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويبدأ فريق التعاون حامل اللقب حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة اللواء في دور الـ64 من البطولة كما يستضيف عفيف فريق النصر والهلال يواجه وعرعر والاتحاد يصطدم بالرياض والأهلي مع الجندل والشباب مع طبرجل.
وجاءت باقي المواجهات على النحو التالي: وج والفيصلي، عكاظ يستضيف الفيحاء، الحزم يستضيف الدرع، التقدم يستضيف الاتفاق، الشرق يستضيف الوحدة، الانتصار يستضيف الفتح، الحجاز يستضيف ضمك، هجر مع الرائد ، القيصومة مع أبها ، الجبيل مع العدالة، الجبلين مع الثقبة، القادسية مع الروضة، العربي مع الباطن، نجران مع الخلود، المجزل مع طويق، الأنصار مع البكيرية، الصفا مع الكوكب، النهضة مع الأخدود، الساحل - أحد، الشعلة مع الصقور، الطائي مع الوشم، الجيل مع الأنوار، النجوم مع العروبة، العين مع السد، جدة مع حطين.
وكشف اتحاد الكرة ان المباريات ستقام في الفترة من 3 ولغاية 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل .
وكان التعاون قد توج في اللقب الموسم الماضي لاول مرة بتاريخه على حساب الاتحاد بعد الفوز عليه في النهائي 2-1.
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