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قرعة سهلة للاندية الكبار في دور الـ 64 لكأس خادم الحرمين

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الإثنين 7 أكتوبر 2019

اسفرت قرعة دور الـ64 من بطولة ​كأس خادم الحرمين الشريفين​ 2019-2020  التي سحبت اليوم عن مواجهات سهلة لكبار أندية ​دوري كأس الامير للمحترفين​.

ويبدأ فريق ​التعاون​ حامل اللقب  حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة اللواء في دور الـ64 من البطولة كما يستضيف عفيف فريق النصر  و​الهلال​ يواجه وعرعر و​الاتحاد​ يصطدم بالرياض و​الأهلي​ مع الجندل و​الشباب​ مع طبرجل.

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وجاءت باقي المواجهات على النحو التالي: وج و​الفيصلي​، عكاظ يستضيف الفيحاء، ​الحزم​ يستضيف الدرع، التقدم يستضيف الاتفاق، الشرق يستضيف الوحدة، الانتصار يستضيف الفتح، الحجاز يستضيف ضمك، هجر مع ​الرائد​ ، القيصومة مع أبها ، الجبيل مع العدالة، الجبلين مع الثقبة، القادسية مع الروضة، العربي مع الباطن، نجران مع الخلود، المجزل مع طويق، الأنصار مع البكيرية، الصفا مع الكوكب، النهضة مع الأخدود، الساحل - أحد، الشعلة مع الصقور، الطائي مع الوشم، الجيل مع الأنوار، النجوم مع العروبة، العين مع السد، جدة مع حطين.

وكشف اتحاد الكرة ان المباريات ستقام في الفترة من 3 ولغاية 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل .

وكان التعاون قد توج في اللقب الموسم الماضي لاول مرة بتاريخه على حساب الاتحاد بعد الفوز عليه في النهائي 2-1.

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