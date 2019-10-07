الأحمر الكبير يتوجه إلى أوزبكستان

الإثنين 7 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365

توجهت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم من الرياض إلى الإمارات متوجهين اوزبكستان عبر مطار دبي ترانزيت.



وأكد محمد حيدان مدير المنتخب ان اللاعب عبدالواسع المطري المحترف في الدوري العماني يلتقي بباقي البعثة بمطار دبي.

ويسافر اللاعب احمد السروري مباشره من التشيك قبل الجميع ويلتقي بهم بمطار طشقند.

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ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس الساعة 2:00 ظهرآ، بشكل مؤقت إلى أن يتم التأكيد عليه خلال المؤتمر الصحفي الذي يقام قبل المباراة بيوم.

ويستعد المنتخب لاعبين وإداريين إلى مواصلة التألق وجلب الانتصار والعروض الجيدة للمنتخب في هذا التصفيات والخروج بنتيجة تسعد الجميع.

يذكر أن آخر مباراة جمعت اليمن مع اوزبكستان في طشقند في تصفيات كأس العالم 2018 وانتهت المباراة بخسارة منتخبنا بهدف دون رد يومها كان يقود المنتخب المدرب الوطني امين السنيني.

هذا المباراة مختلف يوجد تطور جيد في ادا منتخبنا مع سامي النعاش مع اختلاف كبير في في عناصر المنتخب الحالي والمنتخب السابق هذا المره يعول الجمهور على لاعبين الشباب في المنتخب

المنتخب الاوزبكي يشهد تراجع كبير في مستواه واختلاف كثير في عنصره الحالية والسابقة، وهذا ما يجعلنا نطمئن ان منتخبنا لن يجد صعوبة في اقناص نقطة من أمامهم على الاقل

القنوات الناقلة لمباراة اليمن واوزبكستان الكأس القطرية والسعيدة اليمنية والسعودية الرياضية ودبي الرياضية وفلسطين الرياضية وقناه اليمن من اليمن