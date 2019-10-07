مباراة ودية أولي قرارات فايلر داخل الأهلي خلال التوقف الدولي...

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جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، خوض مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل، مستغلا فترة التوقف الدولي الحالية. ونجح النادي الأهلي، فى الإنفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية منذ انطلاق المسابقة أمام سموحة والإنتاج الحربي، وأسوان. ويسعى السويسري فايلر لتجهيز لاعبي الأهلي من الناحية البدنية والمعنوية والفنية لخوض مباريات المرحلة المقبلة، حيث يأمل الخواجة فى تجهيز جميع اللاعبين للمنافسات القادمة. ويستعد النادي الأهلي، لخوض مباراة القمة أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري. وعقد فايلر، اجتماع مع أعضاء جهازه الفني المعاون خلال الساعات الماضية، شهدت الاستقرار على برنامج الفريق خلال فترة التوقف والاتفاق على خوض مباراة ودية الأسبوع المقبل.

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