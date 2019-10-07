شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان 13 لاعب ولاعبة مصرية نجحوا في حجز مقاعدهم في هذا الدور من 26 لاعب ولاعبة مثلوا مصر مع انطلاق المنافسات.
وجاءت مباريات دور الـ 16 كالتالي:
رنيم الوليلي X يثرب عادل
روان العربي X جويل كينج
هانيا الحمامي X نور الطيب
نوران جوهر X سلمى هاني
وفي منافسات الرجال:
علي فرج X أدريان والر
كريم عبد الجواد X جورج مارش
طارق مؤمن X رفائيل كاندرا
زاهد سالم X سيمون روزنر
مازن هشام X بول كول
محمد الشوربجي X كاميل جرايسون
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