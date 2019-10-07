شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الأثنين منافسات دور الـ 16 ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي تستمر على مدار اليوم وغداً، والتي تستضيفها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 5 أكتوبر وحتى الثاني عشر من نفس الشهر.

وكان 13 لاعب ولاعبة مصرية نجحوا في حجز مقاعدهم في هذا الدور من 26 لاعب ولاعبة مثلوا مصر مع انطلاق المنافسات.

وتعد بطولة أمريكا المفتوحة هي ثاني البطولات البلاتينية في الموسم الجاري بعد بطولة سان فرانسيسكو وأحد أكبر ثماني بطولات في اللعبة حيث تقدر قيمة جوايزها المادية 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات .

ويحمل الثنائي المصري رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وجاءت مباريات دور الـ 16 كالتالي:

رنيم الوليلي X يثرب عادل

روان العربي X جويل كينج

هانيا الحمامي X نور الطيب

نوران جوهر X سلمى هاني

Advertisements

وفي منافسات الرجال:

علي فرج X أدريان والر

كريم عبد الجواد X جورج مارش

طارق مؤمن X رفائيل كاندرا

زاهد سالم X سيمون روزنر

مازن هشام X بول كول

محمد الشوربجي X كاميل جرايسون