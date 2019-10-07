شكرا لقرائتكم الأشعة تؤكد غياب عمرو السولية عن الملاعب 3 أسابيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان عمرو السولية تواجد في النادي الأهلي أمس حيث قام بعرض الأشعة التي أجراها على خالد محمود طبيب الفريق الأول لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة الغياب عن الفريق والبرنامج التأهيلي له للتعافي من الإصابة، ليؤكد له الأخير أن مدة غيابه لن تقل عن أسبوعين.
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