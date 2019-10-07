شكرا لقرائتكم الأشعة تؤكد غياب عمرو السولية عن الملاعب 3 أسابيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأشعة التي أجراها عمرو السولية لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر تثبت معاناته من جذع فى الأنكل يحتاج للعلاج لمدة تترواح من أسبوعين لـ3 أسابيع.

الجهاز الطبي للأهلى أبلغ نظرائهم في منتخب مصر أن اللاعب لن يستطيع التواجد فى معسكر المنتخب المقرر انطلاقه مساء اليوم الاثنين، إلا أن اللاعب سيتواجد فى الموعد المحدد لعرض نتيجة الأشعة على محمد أبو العلا طبيب المنتخب، الذي سيقوم بدوره برفع تقرير لحسام البدري المدير الفني للمنتخب قبل اتخاذ قرار نهائي باستبعاده.

يشار إلى أن السولية قد تعرض للإصابة بجزع في الكاحل في الدقيقة 80 من مباراة الأهلي أمام أسوان حيث خرج من اللقاء، وحل زميله وليد أزارو بديلًا له.

وكان عمرو السولية تواجد في النادي الأهلي أمس حيث قام بعرض الأشعة التي أجراها على خالد محمود طبيب الفريق الأول لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ومدة الغياب عن الفريق والبرنامج التأهيلي له للتعافي من الإصابة، ليؤكد له الأخير أن مدة غيابه لن تقل عن أسبوعين.