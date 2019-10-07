شكرا لقرائتكم برشلونة يتلاعب بإشبيلية ويخطف المركز الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انفرد برشلونة بالمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على إشبيلية 4 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثامنة من المسابقة.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لويس سواريز في الدقيقة 28 وأرتورو فيدال في الدقيقة 32 وعثمان ديمبلي في الدقيقة 35.

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وفي الشوط الثاني، سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 78، وفي الدقيقة 87 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه رونالد أراوخو وعثمان ديمبلي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد، وتوقف رصد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف ريال سوسيداد.

وهذا الفوز هو الخامس لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.