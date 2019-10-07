شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الأهداف .. شاهد 21 هدفا حصاد الجولة الثالثة بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى ، تسجيل 21 هدفا ، من خلال 8 مباريات تم خوضها ، منها 3 مباريات انتهت بالتعادل الإيجابى، وهى مواجهات الزمالك و اف سى مصر، و الجيش مع بيراميدز ، بالإضافة إلى الحرس و طنطا.

سموحة وانبى 1/2

تغلب فريق سموحة على انبى بهدفين مقابل هدف ، سجل للفريق السكندرى كل من ناصر ماهر ، وحسام حسن ، بينما سجل محمد شريف هدف انبى.

الأهلى و اسوان 1/5

فوز كبير حققه فريق الأهلى على نظيره أسوان فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الاخير ، بخماسية مقابل هدف ، أحرز أهداف الأهلى كل من أجاى ، و حسين الشحات هدفان ، و حمدى فتحى ، و محمد مجدى أفشة ، بالإضافة إلى رمضان صبحى ، وبالنسبة لهدف أسوان فاحرزه أوميد أوكرى.

الإنتاج الحربى و المقاولون 1/0

تفوق فريق المقاولون العرب على الإنتاج الحربى صاحب الأرض بهدف دون رد ، أحرزه محمد سالم فى الدقيقة 91 من احداث المباراة .

دجلة و الاسماعيلى 1/0

وفاز فريق الإسماعيلى على وادى دجلة بهدف نظيف أحرزه شيلونجو بالدقيقة 70 من أحداث الشوط الثانى .

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المصرى و الاتحاد 1/0

كرس طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد عقدته لإيهاب جلال ، حيث فاز عليه فى اللقاء الذى جمع المصرى مع الاتحاد بهدف نظيف، ليكون خامس انتصار يحققه سويف على جلال فى المواجهات التى جمعت بينهما ، احرز هدف الاتحاد محمود رزق بالدقيقة 47

الجونة و المقاصة 1/0

تغلب الجونة على مصر المقاصة بهدف سجله حسنى فتحى لاعب المقاصة بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 41 من أحداث الشوط الأول

حرس الحدود و طنطا 1/1

تعادل فريق حرس الحدود وطنطا فى المباراة التى جمعت الفريقين ، بهدف لكل فريق ، احرز للحرس عمرو الحلوانى، بينما سجل لطنطا عبد الرحمن الدح .

الجيش وبيراميدز 2/2

كما تعادل طلائع الجيش مع بيراميدز ، بهدفين لكل فريق، احرز للطلائع تالا نداييه ، و كريم طارق، بينما سجل لبيراميدز ايريك تراورى ، و محمد فاروق .

الزمالك ونادى مصر 1/1

وتعادل الزمالك مع اف سى مصر الصاعد حديثا للدورى ، بهدف لكل فريق ، سجل للزمالك اشرف بن شرقى بالدقيقة 15، بينمااحرز لفريق مصر عمر الحبشى بالدقيقة 47 .