شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر باليابان يستقبل منتخب السومو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان ، بعثة منتخب السومو المقرر مشاركته ببطولة العالم التى تقام بأوساكا ، منتصف الشهر الجارى .

وتضم قائمة السومو فى المعسكر و البطولة ، أحمد محمود السيد وعبد الرحمن إيهاب الصيفى وعبد الرحمن عثمان عبيد وإبراهيم عبد اللطيف وحسام فتحى عمر ورامى عبد العاطى بلال، و يرافقهم احمد خليفة مديرا فنيا للمنتخب .

وكان فى استقبال البعثة مع السفير مساعدوه كل من القنصل أحمد البدوي، و القنصل كريم عبد العزيز ، بمقر السفارة المصرية بطوكيو .

وحرص السفير على تقديم الدعم للبعثة ، والتأكيد على مساندتهم خلال البطولة ، التى تقام بأوساكا الأسبوع المقبل .

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ويشارك السومو فى منافسات بطولة العالم على مستوى الناشئين و الكبار ، حيث تنطلق منافسات الناشئين السبت المقبل، بينما الكبار فى اليوم التالى

يذكر أن رامى بلال لاعب المنتخب ، قد توفت و الدته خلال تواجده فى المعسكر ، و لم يتمكن من العودة إلى القاهرة ، وتلقى و احب العزاء فيها بطوكيو