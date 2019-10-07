المقاولون يبدأ استعداداته لمواجهة أسوان في الجولة الرابعة بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق المقاولون استعداداته لأسوان اليوم الإثنين، في المباراة المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، على ملعبه بالجبل الأخضر.
ومنح عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب اللاعبين راحة سلبية للفريق لمدة 24 ساعة أمس الأحد ، وذلك عقب الانتهاء من مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف دون رد.
ويسعى المقاولون العرب لحجز مقعده المربع الذهبي في الموسم الجاري من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية، خاصة بعدما أنهى ذئاب الجبل الموسم الماضي في المركز الخامس خلف النادي المصري بفارق أربع نقاط فقط .
ويحتل فريق المقاولون المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بعد مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة المحلية.
ويستعيد المقاولون العرب لاعبه حسن الشامي أمام أسوان بعدما غاب اللاعب عن المشاركة في مباراة الإنتاج بسبب اصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة وسموحة التي أقيمت بمنافسات الجولة الثانية في الدوري وانتهت بالتعادل الايجابي 2/2.
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