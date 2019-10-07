الان تتابع العويس يتألق مع الأهلي ليقود المنتخب بالتصفيات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب :
يواصل حارس المنتخب الوطني والنادي الأهلي محمد العويس تألقه في الحفاظ على نظافة شباكه لثلاثة مباريات على التوالي ، كانت المباراة الأولى لفريق الأهلي والتي كسبها بهدفين أمام الفتح ولقاء سلبي أمام النصر ليعود فريقه للإنتصار بثلاثة أهداف في شباك الفيحاء.
ويعتبر العويس الحارس السعودي الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه لثلاثة مرات متتالية هذا الموسم من ستة جولات خاضها فريقه.
ومن المنتظر أن يقود الحارس محمد العويس مواجهتي منتخبي سنغافورة و فلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022م و كأس آسيا 2023م.
وسيكون اللقاء الأول الخميس المقبل أمام سنغافورة ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم.
واللقاء الثاني أمام منتخب فلسطين يوم الثلاثاء 15 اكتوبر على استاد الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.
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