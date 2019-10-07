شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأشعة تكشف حجم إصابة «صلاح».. وغموض حول مشاركته أمام مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت نتائج الأشعات التي أجريت على قدم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام ليستر سيتي، السبت الماضي، والتي فاز بها فريقه 2-1 في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المدير الفني الألماني للريدز، يورجن كلوب، قد اضطر لإخراج «صلاح» في الثواني الأخيرة من اللقاء وإدخال آدم لالانا بعد تدخل عنيف على المصري من لاعب وسط الثعالب حمزة تشودري.

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وأوضحت الأشعات عدم تعرض اللاعب لإصابة قوية، إذ أصيب «صلاح» فقط بالتواء في الكاحل أثناء التدخل القوي معه، حسب صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية، فيما لم يعلن ليفربول عن الفترة المتوقع أن يبتعد فيها المصري عن الملعب، والتي يأمل النادي أن تكون قصيرة.

ولم يتم بعد تقرير إمكانية مشاركة محمد صلاح في مباراة فريقه القادمة أمام مانشستر يونايتد عقب فترة التوقف الدولي، التي سيحصل خلالها على راحة بعد اعتذاره عن الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني بشهر أكتوبر وخوض مباراة بوتسوانا الودية.

ولا يزال الوقت مبكرًا جدًا في فترة التعافي ليستطيع الفريق الطبي لليفربول تقرير إذا ما كان اللاعب بإمكانه اللعب أمام الشياطين الحمر في 20 أكتوبر القادم، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، حسب الصحيفة البريطانية.