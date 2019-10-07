شكرا لقرائتكم فايلر يطالب إدارة الأهلي بتسويق جيرالدو في يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وخرج جيرالدو من حسابات فايلر بشكل كامل حتى الآن سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وتم استبعاده من قائمة معظم المباريات هذا الموسم.
وأرتبط أسم جيرالدو بالرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلقى أي عروض جيدة سواء على المستوى الأدبي أو المادي، لتقرر إدارة الأهلى الإبقاء على اللاعب وتأجيل بيعه، وتم فى وقتها أيضاً ارجاء التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد رغم عقد أكثر من اتفاق مبدئي من عدد من المهاجمين الأفارقة.
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