شكرا لقرائتكم فايلر يطالب إدارة الأهلي بتسويق جيرالدو في يناير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وخرج جيرالدو من حسابات فايلر بشكل كامل حتى الآن سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وتم استبعاده من قائمة معظم المباريات هذا الموسم.

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وعقد الأنجولي جيرالدو جلسة مع فايلر لبحث اسباب خروجه من الحسابات، ليؤكد له الأخير أن هناك بعض التحفظات على أدائه الفني، فى الوقت الذي يعتمد فايلر بشكل كامل على الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي فى مركزي الجناح المهاجم الأيمن والأيسر.

وأرتبط أسم جيرالدو بالرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلقى أي عروض جيدة سواء على المستوى الأدبي أو المادي، لتقرر إدارة الأهلى الإبقاء على اللاعب وتأجيل بيعه، وتم فى وقتها أيضاً ارجاء التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد رغم عقد أكثر من اتفاق مبدئي من عدد من المهاجمين الأفارقة.