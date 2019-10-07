شكرا لقرائتكم سيدات الفراعنة فى مهمة رسمية ببطولة العالم لرواد السلاح بالقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتنافس سيدات الفراعنة فى هذه المهمة الرسمية مع لاعبات من اقوى الدول فى اللعبة أمثال ايطاليا وامريكا والمانيا وفرنسا وانجلترا وروسيا واليابان بالاضافة إلى النمسا واستراليا وهولندا وهونج كونج والبرازيل وفنلندا .
وتعتبر الألمانية سيلك والتتزين هى المرشحة الاولى للفوز باللقب لمرحلة 50 عاما بينما الروسية لودميلا شيرنوفا هى المرشحة الاولى للفوز بلقب مرحلة 60 عاما .
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