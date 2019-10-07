شكرا لقرائتكم سيدات الفراعنة فى مهمة رسمية ببطولة العالم لرواد السلاح بالقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تخوض سيدات مصر اليوم منافسات السيف فى بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا فى مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، و تستمر حتى يوم 11 أكتوبر الجارى . ويمثل مصر الرباعى منى مفرح وياسمين جاد وحنان صالح بمرحلة 50 عاما ومها مراد بمرحلة 60 عاما . وتتنافس سيدات الفراعنة فى هذه المهمة الرسمية مع لاعبات من اقوى الدول فى اللعبة أمثال ايطاليا وامريكا والمانيا وفرنسا وانجلترا وروسيا واليابان بالاضافة إلى النمسا واستراليا وهولندا وهونج كونج والبرازيل وفنلندا . Advertisements وتعتبر الألمانية سيلك والتتزين هى المرشحة الاولى للفوز باللقب لمرحلة 50 عاما بينما الروسية لودميلا شيرنوفا هى المرشحة الاولى للفوز بلقب مرحلة 60 عاما . وتقام اليوم ايضا منافسات فردى السيف سيدات لمرحلة 70 عاما وفرق رجال سيف المبارزة .

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