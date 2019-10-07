شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي ينضمون لمعسكر الفراعنة الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان لاعبو الأهلي الدوليين، قد حصلوا على إجازة من التدريبات أمس قبل انضمام المصريين لمعسكر منتخب مصر اليوم وسفر الأجانب للانضمام لمنتخبات بلادهم.
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