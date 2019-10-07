شكرا لقرائتكم لاعبو الأهلي ينضمون لمعسكر الفراعنة الليلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لاعبو الأهلي الدوليين ينضمون لمعسكر منتخب مصر، المقرر انطلاقه مساء اليوم الاثنين وبالتحديد فى تمام الساعة السادسة مساء فى أحد الفنادق الشهيرة القريبة من ملعب ستاد القاهرة الذي سيشهد تدريبات المنتخب، وكذلك عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر المصاب ينضم لمعسكر الفراعنة اليوم.

وكان لاعبو الأهلي الدوليين، قد حصلوا على إجازة من التدريبات أمس قبل انضمام المصريين لمعسكر منتخب مصر اليوم وسفر الأجانب للانضمام لمنتخبات بلادهم.

يشار إلى أن منتخب مصر الأول يضم 7 لاعبين من الأهلى وهم عمرو السولية، محمد الشناوى، أيمن أشرف ،أحمد فتحى، حمدي فتحى، حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، بخلاف اللاعبين الأجانب الدوليين وهم الأنجولي جيرالدو والمالي اليوم ديانج والتونسي علي معلول، ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.