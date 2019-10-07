شكرا لقرائتكم صالح جمعة يتذيل ترتيب صناع اللعب فى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج صالح جمعة صانع العاب الأهلى من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة السويسري رينيه فايلر فى ظل استبعاد اللاعب الدائم من قائمة المباريات، والاعتماد على الوافد الجديد محمد مجدي قفشة بشكل أساسي.

مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أرجع ابعاد صالح جمعة عن قائمة المباريات لأسباب فنية فى المقام الأول، خاصة أن فايلر يرى أن قفشه هو أفضل صانع لعب داخل الفريق ويأتي من بعده المخضرم وليد سليمان، على أن يأتى من بعدهم صالح جمعة والذي يوجد سبب أخر لإبعاده بخلاف السبب الفني، وهو عدم التزامه فى الفترة الأخيرة الأمر الذي تسبب فى فرض العديد من الغرامات عليه.

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وخصم جهاز الكرة بالأهلى جزء من راتب صالح جمعة عن شهر سبتمبر لتحصيل نسبة من الغرامات التي تم فرضها على اللاعب مؤخراً، وأخرها بسبب تغيبه عن مران المستبعدين عن مواجهة كانو سبورت بدون أذن، وقبلها دخوله فى مشكلة أخلاقية بالساحل الشمالي.

ويمر صالح جمعة بحالة نفسية سيئة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر ، وتحديداً بسبب احتفاظ اللاعب الدائم بالكرة، وهو الأمر الذي يُخالف تعليمات الخواجة ويُفسد مُخططه فيما يخص طريقة اللعب، والتي تعتمد أكثر على لعب الكرة على الأرض وتقريب الخطوط وعدم الاحتفاظ بالكرة، ومفاجأة المنافس على مستوى الخط الأمامى مع تطوير الجانب الدفاعي.