شكرا لقرائتكم ثلاثى الأهلي يغادرون القاهرة للانضمام لمنتخبات بلادهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينضم ثلاثي الأهلي الأجنبي التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو والمالي أليو ديانج ، لمنتخبات بلادهم، حيث ينضم الثنائي معلول وجيرالدو لمنتخبات بلادهم الأولى، فيما ينضم أليو ديانج لمنتخب مالي الأولمبي.

وحصل لاعبو الأهلى الدوليين على أجازة من التدريبات أمس قبل انضمامهم لمعسكر منتخب مصر اليوم وسفر الأجانب للإنضمام لمنتخبات بلادهم، ويضم المنتخب الأول 6 لاعبين من الأهلى بخلاف المصاب عمرو السولية الذي تم اختياره قبل إصابته وهم محمد الشناوى، أيمن أشرف ،أحمد فتحى، حمدي فتحى، حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، بخلاف اللاعبين الأجانب الدوليين وهم الأنجولي جيرالدو والمالي اليوم ديانج والتونسي علي معلول.

وكان فايلر قد الغى الإجازة التي منحها للاعبين أمس واليوم، على أن يتم ارجاء الأجازة لنهاية الأسبوع لتصبح يومي الجمعة والسبت القادمين، ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.