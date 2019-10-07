شكرا لقرائتكم المقاولون يبدأ الاستعداد لأسوان لحجز مقعده بالمربع الذهبي بالدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، استعداداته لأسوان اليوم الأثنين، في المباراة المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر الجاري في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري العام، على ملعبه بالجبل الأخضر.

يشار إلى أن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب قد منح اللاعبين راحة سلبية للفريق لمدة 24 ساعة أمس الأحد وذلك عقب الانتهاء من مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدف دون رد.

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ويحاول المقاولون العرب حجز مقعده المربع الذهبي في الموسم الجاري من أجل المشاركة في البطولات العربية والأفريقية، خاصة بعدما أنهى ذئاب الجبل الموسم الماضي في المركز الخامس خلف النادي المصري بفارق أربع نقاط فقط .

جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بعد مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة المحلية. يذكر أن فريق المقاولون يحتل المركز الثالث فيبرصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بعد مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة المحلية.

ويعود حسن الشامي للمقاولون العرب أمام اسوان بعدما غاب اللاعب عن المشاركة في مباراة الانتاج بسبب اصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة وسموحة التي أقيمت بمنافسات الجولة الثانية في الدوري وانتهت بالتعادل الايجابي 2/2.