شكرا لقرائتكم موسم الدرعية.. نزال تاريخي وبطولة عالمية للتنس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الهيئة العامة للرياضة تفاصيل موسم الدرعية، والذي سيستضيف النزال التاريخي بين أنطوني جوشوا وأندي رويز، بالإضافة إلى كأس الدرعية للتنس، في حلبة مفتوحة تتسع لـ15 ألف متفرج.

وحضر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة حفل تدشين موسم الدرعية، وقال: نجاح فورمولا إي الكبير في العام الماضي جعلنا نعقد العزم على تقديم ما هو أكبر بكثير خلال موسم الدرعية.

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وسيحتضن الموسم كأس الدرعية للتنس بتواجد نخبة من نجوم العالم بين 12 و14 ديسمبر في "الدرعية أرينا" التي تتسع لـ15 ألف متفرج، وفي السابع من الشهر ذاته سيقام نزال الدرعية التاريخي بين أنتوني جوشوا وأندي رويز.

وسيحتضن الموسم مهرجان الدرعية للفروسية المؤهل إلى أولمبياد طوكيو في أيام 13 و14 و20 و21 ديسمبر.

كما سينطلق سباق فورمولا إي في نسخته الثانية يوم 22 نوفمبر، والذي سيقام على جولتين بين يومي 22 و23 نوفمبر.