للسيطرة على «فتنة» التواصل الاجتماعى.. الزمالك يهدد اللاعبين بعقوبات 300 ألف على أي لاعب يتحدث عبر «فيسبوك»

الموجز

بعد أزمة جنش، وتعادله الفريق من النادي الصاعد مؤخرًا للدوري إف سي مصر، اقترب مجلس إدارة نادى الزمالك من إنهاء ملف تعديل عقود خماسى الفريق محمود جنش ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وطارق حامد وعبدالله جمعة، خلال الأيام المقبلة، واستغلال فترة توقف الدورى فى التفاوض مع اللاعبين، والوصول معهم لحلول من أجل تفادى الأزمات مرة أخرى، بعد تحدث محمود جنش عن عدم حصوله على مقدم عقده إلى الآن بدون أى أسباب.

وطلب مجلس الإدارة من الشركة الراعية للنادى إرسال المستحقات المتأخرة له، فى الوقت الذى قرر فيه المجلس توقيع عقوبات مغلظة تصل إلى 300 ألف جنيه على أى لاعب يتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعى عن أى أمر يخص الفريق أو المستحقات المالية، معتبراً أنها "الفتنة" التى تشعل الأمور بالفريق، ووعدهم بالحصول على المستحقات المالية قبل مواجهة الأهلى بالدورى، وطالبهم بالتركيز فى المواجهة المقبلة لتحقيق الفوز بها لتعويض الخسارة من الأحمر فى بطولة السوبر الماضية بثلاثة أهداف دون رد.

كما وعد المجلس المغربى أشرف بن شرقى بصرف باقى مقدم عقده لامتصاص غضب اللاعب الذى نقل لمقربين منه غضبه الشديد من تأخر صرف مستحقاته خاصة أنه لاعب محترف عليه التزامات فى بلده لا يمكن التأخر عنها.

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على جانب آخر، يعقد محمود جنش، حارس مرمى الفريق، جلسة مع رئيس النادى لتصفية الأجواء، والاعتذار عن خروجه بتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تخص مستحقاته، وتأكيد عدم دخوله فى أى مفاوضات مع الأهلى، وأن جلوسه مع محمود كهربا كان زيارة عادية من الأخير للاطمئنان على إصابته، وليس لأى شىء آخر.

فى سياق مختلف، طلب "ميتشو" من جهازه المعاون تجهيز تقرير شامل عن الفريق خلال الفترة الماضية وأبرز السلبيات التى ظهرت من أجل معالجتها لتفادى تكرارها الفترة المقبلة حيث يسعى "ميتشو" لاستغلال فترة توقف بطولة الدورى فى تصحيح بعض الأمور داخل الفريق، وتجهيز بعض اللاعبين الذين ظهروا دون الفورمة، وعلى رأسهم التونسى فرجانى ساسى والمغربى خالد بوطيب، مع البحث عن حلول لأزمة العقم الهجومى التى واجهت الفريق فى الفترة الأخيرة، وكذلك العمل على تجهيز بعض اللاعبين المصابين الذين غابوا عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.

ويعقد المدير الفنى اجتماعاً مع معاونيه اليوم لوضع برنامج الفريق استعداداً لمواجهة الأهلى ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى، ويستقر الجهاز خلال الجلسة على دخول الفريق فى معسكر مغلق بالإسكندرية قبل اللقاء من عدمه، ومدى الحاجة لمباراة ودية للحفاظ على فورمة العناصر غير الدولية.