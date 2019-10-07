شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى الدوليون والسولية ينضمون لمعسكر منتخب مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم لاعبو الأهلى الدوليون وكذلك عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر المصاب لمعسكر منتخب مصر، المقرر انطلاقه مساء اليوم، وبالتحديد فى تمام الساعة السادسة مساء فى أحد الفنادق الشهيرة القريبة من ملعب ستاد القاهرة الذي سيشهد تدريبات المنتخب.

وحصل لاعبو الأهلى الدوليين على إجازة من التدريبات أمس قبل انضمام المصريين لمعسكر منتخب مصر اليوم وسفر الأجانب للانضمام لمنتخبات بلادهم.

ويضم المنتخب الأول 7 لاعبين من الأهلى وهم عمرو السولية، محمد الشناوى، أيمن أشرف ،أحمد فتحى، حمدي فتحى، حسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، بخلاف اللاعبين الأجانب الدوليين وهم الأنجولي جيرالدو والمالي اليوم ديانج والتونسي علي معلول، ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.