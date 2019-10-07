سوبر كورة .. صالح جمعة يتذيل ترتيب صناع اللعب فى الأهلي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى من حسابات الجهاز الفني لفريقه بقيادة السويسري رينيه فايلر فى ظل استبعاد اللاعب الدائم من قائمة المباريات، والاعتماد على الوافد الجديد محمد مجدي قفشة بشكل أساسي.

وكان جهاز الكرة بالأهلى قد خصم جزءا من راتب صالح جمعة عن شهر سبتمبر لتحصيل نسبة من الغرامات التي تم فرضها على اللاعب مؤخراً، وآخرها بسبب تغيبه عن مران المستبعدين عن مواجهة كانو سبورت بدون أذن، وقبلها دخوله فى مشكلة أخلاقية بالساحل الشمالي.

ويمر صالح جمعة بحالة نفسية سيئة بعد خروجه من حسابات رينيه فايلر، وتحديداً بسبب احتفاظ اللاعب الدائم بالكرة، وهو الأمر الذي يُخالف تعليمات الخواجة ويُفسد مُخططه فيما يخص طريقة اللعب، والتي تعتمد أكثر على لعب الكرة على الأرض وتقريب الخطوط وعدم الاحتفاظ بالكرة، ومفاجأة المنافس على مستوى الخط الأمامى مع تطوير الجانب الدفاعي.