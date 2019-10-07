شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري .. الأهلي يحكم قبضته على القمة والزمالك رابعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحكم النادي الأهلي قبضته على قمة ترتيب الدوري المصري بعد مرور ثلاث جولات من عمر المسابقة المحلية بعدما حقق المارد الأحمر العلامة الكاملة بثلاث انتصارات على سموحة والإنتاج الحربي ثم أسوان على الترتيب، ليحتل الصدارة برصيد 9 نقاط.

ليس هذا وحسب بل استطاع الأحمر أن يحصد لقب أقوى خط هجوم ودفاع في المسابقة، بعدما سجل الهجوم الأحمر 10 أهداف حتى الآن بواقع هدف في سموحة و4 في الانتاج وخمسة في أسوان، ولم تستقبل الشباك الحمراء سوى هدف واحد فقط.

ويبدو أن جميع الفرق تصب نتائجها في مصلحة النادي الأهلي، بعدما تعثر فريقي بيراميدز والزمالك في الجولة الثالثة ليفقد كل منهما نقطتين ثمينتين في صراع المسابقة، حيث تعادل بيراميدز مع الطلائع، واستطاع إف سي مصر أن يعطل فرسان ميت عقبة ويخطف نقطة ثمينة من نادي الزمالك.

ترتيب الدوري المصري .. بيراميدز والمقاولون يتنافسان على المركز الثاني والثالث

في المركز الثاني ، جاء فريق بيراميدز برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصارين وتعادل أخير مع طلائع الجيش بنتيجة 2/2 في مباراة مثيرة، بينما تساوى المقاولون مع بيراميدز في عدد النقاط ولكنه احتل المركز الثالث بفارق الأهداف، ويمتلك بيراميدز 8 أهداف فيما أحرز ذئاب الجبل 4 أهداف فقط.

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ترتيب الدوري المصري .. الزمالك في المركز الرابع

في المركز الرابع استقر نادي الزمالك والذي فرط في نقطتين ثمينتين في الجولة الرابعة بعد التعادل مع إف سي مصر بهدف لمثله في مباراة مخيبة لعشاق الأبيض قبل مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة وقمة الدور الأول.

ترتيب الدوري المصري .. فوز الجونةعلى المقاصة يعيد ترتيب القاع

شهدت الجولة الثالثة أيضاً فوز ثمين لنادي الجونة على مصر المقاصة بهدف نظيف ليحصد الفريق الساحلي أول ثلاث نقاط في مواره ببطولة الدوري العام بعدما خسر في أول جولتين دون أن يسجل لاعبوه أي أهداف.

وبعد الفوز على المقاصة تقدم الجونة في المراكز ليستقر في المركز الـ 12 ودون أن يسجل لاعبيه أي أهداف أيضاُ حيث سجل هدف الفوز للفريق الساحلي حسني فتحي لاعب المقاصة بالخطأ في مرماه.

ترتيب الدوري المصري .. مفاجآت في القاع

المفاجآت بعد الجولة الثالثة كان ت في قاع الجدول حيث احتل وادي دجلة وأسوان وإنبي المراكز الثلاث الأخيرة بالترتيب، ولم يحصد كل فريق سوى نقطة واحدة فقط ويجب أن تعيد هذه الأندية النظر في مستواها الفني في المرحلة المقبلة إذا كانت ترغب في البقاء بدوري الأضواء والشهرة.