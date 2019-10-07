شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الأهلى الأجنبي ينضمون لمنتخبات بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر ثلاثى الأهلى الأجنبى التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو والمالى أليو ديانج للانضمام لمنتخبات بلادهم، حيث ينضم الثنائى معلول وجيرالدو لمنتخبات بلادهم الأولى، فيما ينضم أليو ديانج لمنتخب مالى الأولمبي.

وحصل لاعبو الأهلى الدوليين على إجازة من التدريبات أمس قبل انضمامهم لمعسكر منتخب مصر اليوم وسفر الأجانب للانضمام لمنتخبات بلادهم، ويضم المنتخب الأول 6 لاعبين من الأهلى بخلاف المصاب عمرو السولية الذى تم اختياره قبل إصابته وهم محمد الشناوى، أيمن أشرف ،أحمد فتحى، حمدى فتحى، حسين الشحات ومحمد مجدى قفشة، بخلاف اللاعبين الأجانب الدوليين وهم الأنجولى جيرالدو والمالى اليوم ديانج والتونسى على معلول.

وكان فايلر قد ألغى الإجازة التى منحها للاعبين أمس واليوم، على أن يتم إرجاء الإجازة لنهاية الأسبوع لتصبح يومى الجمعة والسبت القادمين، ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجارى والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام.