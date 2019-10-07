شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحى لـ"سوبر كورة": ميتشو ضيّع السوبر من الزمالك والبدرى أفضل من حسن شحاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة من الابتعاد عن الملاعب بعد إصابات متكررة جعلته يرحل عن الزمالك وينضم للمصرى البورسعيدى فى شكل جديد كله إصرار ورغبة لتعويض مافاته.. عماد فتحى لاعب القلعة البيضاء المنتقل حديثا لصفوف المصرى أستعاد بريقه سريعا مع الفريق البورسعيد، ويؤكد أنه طلب من مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عدم الانتقال مجددًا لأى نادى على سبيل الإعارة بعد انتهاء إعارتى لإنبى، وفضل الرحيل بشكل نهائى عن القلعة البيضاء، حتى أستطيع الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة، والابتعاد عن دكة البدلاء.

ويقول عماد فتحى ، فى البداية أبديت رغبتى فى الانتقال لصفوف فريق وادى دجلة، إلا أن الخلاف بين إدارة الناديين حال دون ذلك، وكنت أتمنى ارتداء قميص الفريق الدجلاوى، خاصة بعدما أبدى اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى للغزلان رغبته فى ضمى، وفقًا لرؤيته الفنية.

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