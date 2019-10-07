شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الفراعنة فى مهمة رسمية ببطولة العالم لرواد السلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض سيدات مصر اليوم منافسات السيف فى بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا فى مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتستمر حتى يوم 11 أكتوبر الجارى. ويمثل مصر الرباعى : منى مفرح وياسمين جاد وحنان صالح بمرحلة 50 عاما ومها مراد بمرحلة 60 عاما. Advertisements وتتنافس سيدات الفراعنة فى هذه المهمة الرسمية مع لاعبات من أقوى الدول فى اللعبة امثال ايطاليا وامريكا والمانيا وفرنسا وانجلترا وروسيا واليابان ، بالإضافة إلى النمسا واستراليا وهولندا وهونج كونج والبرازيل وفنلندا. وتعتبر الألمانية سيلك والتتزين هى المرشحة الأولى للفوز باللقب لمرحلة 50 عاما بينما الروسية لودميلا شيرنوفا هى المرشحة الأولى للفوز بلقب مرحلة 60 عاما. وتقام اليوم ايضا منافسات فردى السيف سيدات لمرحلة 70 عاما وفرق رجال سيف المبارزة.

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