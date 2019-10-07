شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج والشوربجى ضمن 13 مصريا فى دور الـ16 بأمريكا المفتوحة للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية من بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها فيلادلفيا حتى 12 أكتوبر الجاري، والتى شهدت تفوقاً مصرياً ملحوظاً ، حيث كان علي فرج ومحمد الشوربجي على رأس قائمة المتأهلين إلى دور الـ 16. فوز كريم عبد الجواد على مصطفى عسل بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 49 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 11-9, 15-13 فوز طارق مؤمن على القطري عبد الله التميمي بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 65 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11, 11-7, 11-9, 5-11, 11-6 فوز مازن هشام على عمر مسعد بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 61 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 6-11, 11-6, 11-3, 11-4 خسارة فارس الدسوقي أمام الألماني رافائيل كاندرا بنتيجة 3/1 في مباارة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11, 12-10, 11-5, 11-7. فوز نور الطيب على البلجيكية تيني جليس بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 19 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-1, 11-1. فوز روان العربي على الانجليزية فيكتوريا لوست بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-3, 11-5. فوز هانيا الحمامي على ندى عباس بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 9-11, 10-12, 11-9, 11-4. فوز محمد الشوربجي على الأسباني بورجا جولان بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 5-11, 11-7, 11-9 فوز زاهد سالم على مروان الشوربجي بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 12-10, 13-11, 11-5 Advertisements فوز علي فرج على الانجليزي داريال سيلبي بنتيجة 3/0 في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-6, 11-6. كان الرباعي المصري رنيم الوليلي ونوران جوهر وسلمى هاني ويثرب عادل قد حزن تأشيرة التأهل الأولى لهذا الدور ايضاً لتنافس مصر بـ 13 لاعب ولاعبة في دور الـ 16. وتعد بطولة أمريكا المفتوحة هي ثاني البطولات البلاتينية في الموسم الجاري بعد بطولة سان فرانسيسكو وأحد أكبر قدثماني بطولات في اللعبة حيث تقدر قيمة جوايزها المادية 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات . ويحمل الثنائي المصري رنيم الوليلي ومحمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالميا لرجال الاسكواش لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كريم ومصطفى

كريم عبد الجواد

طارق مؤمن في المباراة

كريم عبد الجواد ومصطفى عسل

طارق مؤمن

محمد الشوربجي

علي فرج

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كانت هذه تفاصيل خبر على فرج والشوربجى ضمن 13 مصريا فى دور الـ16 بأمريكا المفتوحة للاسكواش.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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