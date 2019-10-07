شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عبد الله جمعة "عندما تنصفك عدالة السماء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنصفته عدالة السماء أخيراً بعد مطالب كثيرة وجماهيرية بتواجده بين صفوف منتخب الفراعنة عقب ظهوره بمستوى متميز مع نادي الزمالك خلال الموسم الماضي، ليخطف عبد الله جمعة قلوب عشاق نادي الزمالك ويكسب احترام جماهير النادي الأهلي.

عندما أعلن خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة قائمة المنتخب التي خاضت منافسات كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، تلقت الجماهير المصرية صدمة بعدم تواجد ظهير أيسر الزمالك في القائمة رغم تألقه مع فرسان ميت عقبة، وهو ما جعل الجميع يندد باختيارات أجيري التي قادت الفراعنة للخروج مبكراً من الكان بعد الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب أفريقيا في دور الـ 16.

حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني أنصف لاعب الزمالك المتألق ليضمه إلى أول قائمة يعلنها مدرب الفراعنة في مهمته الجديدة، حيث يستعد المنتخب لمواجهة بتسوانا ودياً يوم 14 أكتوبر الجاري.

الخليج 365 يسلط الضوء على نجم الزمالك الذي تنتظره مهمة ليست سهلة مع المنتخب في حجز مكان في التشكيل للفراعنة تحت قيادة البدري.



عبد الله جمعة خلال مشاركته مع الزمالك



عبد الله جمعة في المسجد الحرام



عبد الله جمعة مع كأس الكونفدرالية



عبد الله جمعة

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عبد الله جمعه في التدريبات



عبد الله جمعه وشقيقه الأصغر عبد الرحمن



عبد الله في التدريبات



عبد الله في معسكر الزمالك



عبد الله قبل المباراة



عبد الله وشقيقه صالح



عبد الله يتفاعل مع الجماهير



عبد الله