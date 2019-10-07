شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح الأهلى الضوء الأخضر لبيع جيرالدو فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى إدارة ناديه الضوء الأخضر لتسويق الأنجولي جيرالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد خروجه من حسابات الخواجة بشكل كامل حتى الآن سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، وتم استبعاده من قائمة معظم المباريات هذا الموسم.

وعقد الأنجولي جيرالدو جلسة مع فايلر لبحث اسباب خروجه من الحسابات، ليؤكد له الأخير أن هناك بعض التحفظات على أدائه الفني، فى الوقت الذي يعتمد فايلر بشكل كامل على الثنائي حسين الشحات ورمضان صبحي فى مركزي الجناح المهاجم الأيمن والأيسر.

وأرتبط أسم جيرالدو بالرحيل عن الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب لم يتلقى أي عروض جيدة سواء على المستوى الأدبي أو المادي، لتقرر إدارة الأهلى الإبقاء على اللاعب وتأجيل بيعه، وتم فى وقتها أيضاً ارجاء التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد رغم عقد أكثر من اتفاق مبدئي من عدد من المهاجمين الأفارقة.