سيتواجد أمام يونايتد.. تقارير تكشف حجم إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
كشف تقارير صحفية عن مدة غياب الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد الإصابة التي عانى منها مؤخرًا خلال مباراة الريدز أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.
وتعرض صلاح للإصابة خلال المباراة التي جمعت بين ليفربول وليستر سيتي بالجولة الثامنة من بطولة بريميرليج، وخرج "مو" قبل نهاية اللقاء بدقائق بعد تدخل عنيف من قبل حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي.
وبحسب ما أكده جيمس بيرس الصحفي المعني بأخبار ليفربول أن الأشعة التي أجراها صلاح على قدميه أثبتت تعرضه لالتواء في الكاحل، لافتًا إلى أنها ليست خطيرة.
وأكد بيرس أن "مو" سيكون جاهزًا لمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد -بعد فترة التوقف الدولي- والمقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة.
جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة جمعها من خوض 8 جولات في البطولة حتى الآن.
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